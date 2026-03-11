London (www.anleihencheck.de) - Der Konflikt im Nahen Osten hat sich in den letzten Tagen verschärft und die Hoffnungen auf einen kurzen Krieg schwinden, so Oliver Blackbourn, Portfoliomanager, und Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors.Die diplomatischen Bemühungen der Region zur Deeskalation scheinen zu scheitern, und der Iran reagiert weiterhin mit Vergeltungsmaßnahmen auf die Angriffe der USA und Israels, so die Experten von Janus Henderson Investors. Infolgedessen bleibe die Straße von Hormus - der weltweit wichtigste Zugang für Energierohstoffe - praktisch für alle außer den waghalsigsten Reedereien gesperrt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
