Bonn (www.anleihencheck.de) - Im vierten Quartal stieg die britische Wirtschaftsleistung schwächer als erwartet um 0,1%, auch im Dezember hatte das BIP zum Vormonat um 0,1% zugelegt, so Postbank Research.Für Januar würden +0,2% zum Vormonat erwartet.Am Arbeitsmarkt habe der Lohndruck mit einem Anstieg um 4,2% zum Vorjahr im Dezember nach 4,7% im Vormonat deutlich stärker als erwartet abgenommen. Die Arbeitslosenquote sei weiter angestiegen, und zwar auf 5,2%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
