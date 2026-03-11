Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der militärische Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran setzt sich fort und hinterlässt an den Finanzmärkten tiefe Spuren , so die Analysten der Helaba.Am Montag sei die Volatilität vor allem der Energiepreise außergewöhnlich hoch gewesen. Gestern seien Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Kriegshandlungen aufgekommen und die Lage habe sich etwas beruhigt. Die Nervosität bleibe aber groß und das Marktgeschehen sei von der Nachrichtenlage abhängig. Das datenseitige Interesse gelte heute den Verbraucherpreisen in den USA, obwohl diese aufgrund des Irankriegs und der jüngst gestiegenen Energiepreise wohl kaum in der Lage sein würden, die Zinserwartungen maßgeblich zu beeinflussen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
