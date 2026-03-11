4.439 Elektro-Pkw wurden im Februar in Österreich neu zugelassen. Das sind 4,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und entspricht einem BEV-Neuzulassungsanteil von 20,9 Prozent. Damit konnten die rein elektrischen Autos ihren Marktanteil im Vergleich zum Januar sogar leicht ausbauen, damals kamen die E-Autos auf 20,5 Prozent. Mit 4.439 Elektroautos von 21.288 Neuzulassungen im Februar insgesamt sind die BEV damit weiterhin die drittbeliebteste Antriebsart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
