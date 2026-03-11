Bei der Lufthansa droht neues Chaos: Am Donnerstag und Freitag dürfte es zu massiven Flugausfällen kommen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat mehr als 5.000 Pilotinnen und Piloten zum Streik aufgerufen. Ein weiterer Rückschlag für die ohnehin gebeutelte Aktie.Betroffen sind vor allem Abflüge aus Deutschland bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei der Frachttochter Lufthansa Cargo. Erstmals werden auch Piloten der Regionalgesellschaft Lufthansa Cityline in den Streik einbezogen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
