DAX zur Wochenmitte unter Druck

Der DAX gerät zur Wochenmitte deutlicher unter Druck und rutscht im frühen Handel spürbar ab. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich schwächer, während von den US-Indizes ebenfalls keine nennenswerten Impulse ausgehen.
Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum steht heute der US-Inflationsbericht für Februar, der am Nachmittag veröffentlicht wird und als wichtigster Taktgeber für Zins- und Konjunkturerwartungen gilt. Daneben richtet sich der Blick auf den Ölmarkt. Die Debatte über eine mögliche große Freigabe strategischer Reserven durch die Internationale Energieagentur könnte die zuletzt hochsensible Energiepreislage etwas beruhigen. Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt zudem den US-Lagerdaten für Rohöl, die ebenfalls heute anstehen und als weiterer Gradmesser für den Energiemarkt dienen.
Meistgehandelte Aktien
Rheinmetall notiert zum Handelsstart deutlich im Minus. Zwar meldete der Konzern einen Rekord-Backlog von 63,8 Milliarden Euro und peilt für 2026 ein Umsatzplus von 40 bis 45 Prozent an, doch der Markt reagiert verhalten auf die Zahlenvorlage.
Die Porsche AG notiert nach den Quartalszahlen im Plus. Auslöser ist vor allem, dass viele schlechte Nachrichten bereits eingepreist waren, obwohl der Sportwagenbauer nach dem Gewinneinbruch 2025 und einem vorsichtigen Ausblick für 2026 weiter unter Druck steht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN5G3K
|6,63
|79,650429 USD
|10,94
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UG5910
|18,53
|21834,871417 Punkte
|12,68
|Open End
|DAX
|Bear
|UG34TJ
|33,33
|26946,905558 Punkte
|7,28
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ZSB
|26,84
|26282,403287 Punkte
|8,81
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4ZAZ
|25,04
|21161,342351 Punkte
|9,43
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.03.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|SAP SE
|Call
|HD27RF
|0,13
|220,00 EUR
|11,71
|17.06.2026
|The Trade Desnk Inc.
|Call
|UN45CP
|0,59
|30,00 USD
|2,5
|13.01.2027
|DAX
|Put
|UN3TUC
|3,81
|23200,00 Punkte
|-23,18
|27.03.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG48TF
|0,75
|1800,00 EUR
|21,36
|18.03.2026
|Leonardo S.p.A.
|Call
|UN38WD
|1,47
|75,00 EUR
|8,77
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.03.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Short
|UN2CWW
|1,16
|24766,932759 Punkte
|30
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|HD6S23
|7,58
|19969,087753 Punkte
|5
|Open End
|DAX
|Long
|HD6SGF
|9,56
|19976,891624 Punkte
|6
|Open End
|Alphabet Inc. Class Cc
|Long
|UN12RC
|13,02
|204,674266 USD
|3
|Open End
|S&P 500
|Short
|HD3622
|1,06
|8137,634783 Punkte
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.03.2026; 10:30 Uhr;
