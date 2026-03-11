Viele Aktien sind nach der langen Kursrally hoch bewertet. Gleichzeitig steigen die geopolitischen Risiken. Eine schwierige Mischung. Zehn günstige Aktien mit Kurspotenzial. Die Aktienmärkte haben langfristig starke Renditen abgeworfen. Und sehr viel spricht dafür, dass das auch so bleiben wird. Wer eine Aktie kauft, geht dennoch immer auch ein Risiko ein. Es gibt Einflussfaktoren, die niemand voraussagen kann, auch nicht durch penible Recherche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE