BERLIN, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Passend zum Frühlingserwachen und den länger werdenden Tagen startet Dangbei, ein führender Innovator im Bereich smarter Projektionstechnologie, seinen großen Spring Sale: Im Aktionszeitraum vom 11. bis zum 16. März profitieren Heimkino-Fans von Preisnachlässen von bis zu 25 % auf ausgewählte Projektoren. Ob leistungsstarkes Premium-Heimkino, flexible Laserprojektion oder kompaktes Alltagsmodell - die Angebote bieten für jede Anforderungen die passende Lösung.

Im Rahmen der Aktion sind die folgenden Produkt-Highlights bei Amazon zu attraktiven Sonderpreisen erhältlich:



Der Dangbei MP1 Max - Reduziert von 1.999 € auf 1.499 € (25 % Rabatt)

Als Premium-Modell im Portfolio liefert der MP1 Max besonders helle, farbintensive Bilder und kraftvollen Sound. Er eignet sich für große Projektionsflächen und bietet echtes Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden.



Der Dangbei DBOX02 - Reduziert von 1.599 € auf 1.199 € (25 % Rabatt)

Der DBOX02 ist ein leistungsstarker 4K-Laserprojektor mit hoher Helligkeit und präziser Farbdarstellung. Dank intelligenter Bildanpassung und moderner Smart-Funktionen eignet er sich ideal für anspruchsvolle Heimkino-Setups mit großem Bildformat.



Der Dangbei DBOX02 Pro - Reduziert von 1.299 € auf 999 € (ca. 23 % Rabatt)

Mit seiner optimierten Bildverarbeitung und hohen Spitzenhelligkeit richtet sich der DBOX02 Pro an Heimkino-Enthusiasten, die Wert auf gestochen scharfe 4K-Projektion und starke Performance legen.







Der Dangbei Atom - Reduziert von 739 € auf 629 € (ca. 15 % Rabatt)

Der besonders kompakte Laserprojektor überzeugt durch modernes Design, flexible Einsatzmöglichkeiten und eine schnelle Einrichtung. Perfekt für Nutzer, die hochwertige Projektionen im mobilen Format benötigen.



Das Dangbei Atom Bundle - Reduziert von 799 € auf 679 € (15 % Rabatt)

Das Atom Bundle kombiniert den kompakten Laserprojektor mit einem passenden Stativ und bietet damit eine komfortable Komplettlösung für flexibles Heimkino - zuhause oder unterwegs.



Der Dangbei Freedo - Reduziert von 499 € auf 399 € (20 % Rabatt)

Der Freedo ist ein tragbarer Smart-Projektor mit integriertem Akku und robustem Design. Ideal für frühlingshafteFil mabende im Wohnzimmer, auf dem Balkon oder im Garten - ganz ohne feste Stromquelle.







Der Dangbei N2 mini - Reduziert von 219 € auf 179 € (ca. 18 % Rabatt)

Der N2 mini ist ein kompakter Einstiegsprojektor für den Alltag. Ob seiner einfachen Bedienung und den smarten Funktionen ist er ideal für kleinere Räume, das Schlafzimmer oder als vielseitiger Zweitprojektor.



Frühlings-Upgrade fürs Heimkino

Mit hochauflösender Projektion, moderner Laser-Technologie und intuitiven Smart-Features bieten die Projektoren von Dangbei vielfältige Möglichkeiten, Filme, Serien und Live-Events in beeindruckender Größe und Klarheit zu erleben. Der Spring Sale vom 11. bis zum 16. März ist nun die perfekte Gelegenheit, das eigene Heimkino rechtzeitig zum Start in die helle Jahreszeit aufzurüsten - zu besonders attraktiven Konditionen.



