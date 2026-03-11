Der chinesische Elektroautobauer Nio hat mit seinen gestern vorgelegten Quartalszahlen für eine positive Überraschung gesorgt - und damit auch an der Börse eine deutliche Kursreaktion ausgelöst. Nach Jahren hoher Verluste gelang dem Unternehmen im vierten Quartal 2025 erstmals der Sprung in die Gewinnzone. Konkret meldete Nio einen Nettogewinn von rund 282,7 Millionen Yuan (etwa 40 Millionen US-Dollar), nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de