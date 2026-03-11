Hamburg (ots) -Vom 8. bis 10. Mai 2026 feiert Hamburg seinen 837. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG. Rund eine Million Menschen aus Hamburg und der ganzen Welt werden entlang der Elbe erwartet - von der Fischauktionshalle über die Landungsbrücken bis in die Speicherstadt, den Sandtorhafen und den Museumshafen Oevelgönne. Auf dem Programm stehen traditionelle Höhepunkte wie die Ein- und Auslaufparade und das einzigartige Schlepperballett sowie mehrere Abendshows und das faszinierende Feuerwerk. Ergänzt wird das Angebot durch neue Programmpunkte auf dem Wasser und an Land.Einlaufparade mit über 100 SchiffenDie Große Einlaufparade am Freitag, den 8. Mai, um 13:30 Uhr markiert den feierlichen Auftakt und berührt die Herzen: Über 100 beeindruckende Schiffe ziehen elbaufwärts direkt vor den Augen der Zuschauenden vorbei. Ein besonderer Blickfang ist der majestätische Großsegler, die norwegische Dreimastbark Statsraad Lehmkuhl, begleitet von modernen Einsatzschiffen von Bundespolizei, DGzRS, Feuerwehr, Fischereischutz, Marine, Wasserschutzpolizei und Zoll. Spektakuläre Eyecatcher sind auch die Hightech-Forschungsschiffe wie Atair, Coriolis und Vektor sowie das innovative Mehrzweckschiff Neuwerk. Dazwischen reihen sich elegante Motor- und Segelyachten sowie liebevoll restaurierte Traditions- und Museumsschiffe - jedes einzelne ein schwimmendes Stück Geschichte.Elbe in Concert und Feuerwerk am SamstagabendDie schwimmende Elb-Bühne vor den Landungsbrücken ist DER künstlerische Anker des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG: Elbe in Concert präsentiert den Gästen mitreißende Live-Musik und beeindruckende Performances und schafft eine einmalige Atmosphäre vor der nächtlichen Hafenskyline. Am Freitag ab 20 Uhr und am Samstag ab 21 Uhr sorgen Live-Musik und Inszenierungen für Feierstimmung. Am Samstagabend freuen sich die Gäste auf eine internationale Live-Show mit spektakulären Musik-Acts und Performances und genießen den Anblick, wenn das Kreuzfahrtschiff AIDAperla als besonderer Gast dabei ist. Gekrönt wird diese mitreißende Show, wenn um 22:45 Uhr das faszinierende Feuerwerk den Hafenhimmel in ein glitzerndes Gemälde verwandelt. In perfekter Harmonie verschmelzen Lichter und Klänge zu einem Moment, der den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben wird.Neuer Länderpartner: Liverpool City RegionDer diesjährige Länderpartner weckt die Reiselust: Das Liverpool City Region Festival (UK) im Binnenhafen/Kajen beweist den Gästen, dass sich Hamburg und Liverpool weit mehr als nur die Beatles "teilen". Die Region präsentiert sich mit kultureller Vielfalt, britischer Kulinarik und frischen Impulsen. Liverpool und Hamburg stehen für den lebendigen Austausch zweier traditionsreicher Hafenstädte.Maritimes Programm mit neuen FormatenAm Wochenende des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG können die Gäste actionreiche Vorführungen auf dem Wasser erleben. Beim einzigartigen Schlepperballett am Samstag, 15:15 Uhr zeigen mehrere kraftvolle Schlepper eine überraschend elegante, synchron choreografierte Show auf der Elbe - ein emotionaler Höhepunkt. Wie Präzision, Mut und Teamgeist Leben retten, erleben die Gäste am Samstag, 12:30 Uhr und am Sonntag, 11:30 Uhr bei der simulierten Rettungsaktion "SOS - Joint Rescue Operation".Darüber hinaus können sich die Gäste des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG auf einige Neuheiten freuen: Erstmals präsentiert die Wasserschutzpolizei am Samstag, 14:35 Uhr ihre imposante Vorführung "110 auf dem Wasser". Bei "WIR LOTSEN: Sicherheit für Hamburg, Hafen, Elbe" am Sonntag, 10.30 Uhr erleben die Gäste eindrucksvoll auf der Cap San Diego, wie Lotsen per Hubschrauber und Boot an Bord eines Schiffes gelangen. Und im Museumshafen Oevelgönne können Besucherinnen und Besucher am Freitag, 16 Uhr, Samstag, 13:30 Uhr und Sonntag, 12 Uhr erstmals an Festmacherboot-Fahrten teilnehmen. Mit der feierlichen Taufe des neuen Hybrid-Patrouillenboots "Bürgermeister Nevermann" am Samstag, 11:30 Uhr setzt die Flotte Hamburg ein starkes Zeichen für Innovation und nachhaltige Hafenmobilität. Action auf dem Wasser gibt es in diesem Jahr erstmals auch an der Schaartorschleuse: In der neuen Sportarea treten unter anderem Drachenboote, Ruderteams und SUP-Sportler in spannenden Rennen gegeneinander an.Willkommen an BordBei der beliebten Open Ship Aktion laden zahlreiche Schiffe dazu ein, an Bord zu kommen und hautnah maritime Geschichte und moderne Technik zu erleben. Viele der schwimmenden Gäste, wie zum Beispiel die Statsraad Lehmkuhl, bieten darüber hinaus Mitfahrten an.Landgang für Partygänger, Genießer und FamilienDer 837. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG lädt mit einem vielfältigen Angebot an Land sowohl zum ausgelassenen Feiern als auch zum entspannten Bummeln und Entdecken ein. Fans von vielfältiger Kulinarik kommen dabei ebenso auf ihre Kosten wie Gäste, die sich auf mitreißende Live-Musik unterschiedlichster Genres freuen. Hamburgerinnen und Hamburger sowie ihre Gäste aus nah und fern können das beliebte und abwechslungsreiche Programm voller Genuss, Unterhaltung und besonderer Momente auf ihre eigene Art erleben. Neben den actionreichen Angeboten für Groß und Klein auf dem Wasser, freuen sich Familien auf Mitmachaktionen, Spielflächen und spannende Aktionsinseln. Ob auf der Bunten Hafenmeile, beim großen Familienfest auf den Michelwiesen oder beim Harbour Pride im Herzen des Fischmarktes - überall sorgen besondere Highlights, neue Begegnungen und unvergessliche Eindrücke für echtes Hafenfest-Feeling.Mehr unter www.hamburg.de/freizeit/hafengeburtstag-hamburgVideogrußbotschaft Erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher: https://hmc.canto.de/b/OHO6KVeranstalterin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation. 