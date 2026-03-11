© Foto: SOPA Images - Sipa USAHarmony Gold liefert erstmals Kupfer aus Australien. Während die Goldproduktion sinkt, steigen Gewinn, Dividende und die Ambitionen im Bereich des Boom-Metalls Kupfer. Die Aktie veliert trotzdem.Der südafrikanische Goldproduzent Harmony Gold Mining hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2026, das am 31. Dezember 2025 endete, erstmals Kupfer produziert. Wie Bloomberg berichtet, kamen aus dem australischen CSA-Bergwerk in den sechs Monaten bis Dezember 3.913 Tonnen Kupferkonzentrat. Was nach einer Randnotiz klingt, ist strategisch von großer Bedeutung. Denn Harmony will sich nicht mehr nur auf Gold verlassen. Mit dem Zukauf der CSA-Mine in New South Wales, der am 24. Oktober …Den vollständigen Artikel lesen
