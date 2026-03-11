Die Marktsituation bei offenen Immobilienfonds ist seit einiger Zeit angespannt. Mark Branson, der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sieht Risiken bei kleineren Immobilienfonds und äußerte sich auch zu Risikoeinstufung und Vertrieb. Offene Immobilienfonds wurden lange als solide betrachtet. Doch bereits seit einiger Zeit befindet sich die Branche in einer besonders herausfordernde Marktphase, wie es auch die Ratingagentur Scope in einer aktuellen Analyse so beschreibt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact