Wacker Chemie blickt vorsichtig auf das laufende Jahr. Immerhin. Eine klare Trendwende in den Märkten sei weiterhin nicht in Sicht, erklärte Vorstandschef Christian Hartel. Umso wichtiger sei es, den eingeschlagenen Kurs konsequent fortzusetzen - intern gelte deshalb weiterhin das Motto "Tempo, Tempo, Tempo". Die erste Kursreaktion auf die Zahlen fällt positiv aus. Für das laufende Jahr stellt der Münchner Chemiekonzern bei einem Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich ein Ergebnis vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
