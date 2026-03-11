München (ots) -- Einreichungen ab sofort bis 6. Mai 2026 möglich- Blauer Panther wird in fünf Kategorien vergeben- Große Award Show findet am 21. Oktober 2026 in München stattEin großes Ereignis wirft seine Schatten voraus: Am 21. Oktober 2026 findet in München wieder die Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" statt, bei der bis zu 15 Preise verliehen werden. Ab sofort können Vorschlagsberechtigte bis zum 6. Mai 2026 unter www.blauerpanther.com/einreichungen deutschsprachige Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie deutschsprachige Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen für den Blauen Panther 2026 einreichen. Auszeichnungen mit dem Blauen Panther sind in fünf Kategorien möglich: "Information / Journalismus", "Fiktion", "Entertainment", "Kultur / Bildung" und "Social Media".Bayerns Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Große Geschichten verdienen eine große Bühne. Deshalb rollt der Medienstandort Bayern im Herbst wieder den blauen Teppich aus: Der Blaue Panther - TV & Streaming Award ist ein Schaufenster für die Vielfalt und Qualität deutschsprachiger Bewegtbildproduktionen. Ob Information, Kultur, Entertainment, Fiktion oder Social Media: Der Blaue Panther würdigt starke Inhalte, die bewegen, begeistern und relevant sind. Wir freuen uns auf mutige Ideen und herausragende Produktionen!"In allen Kategorien können jeweils bis zu drei Eigen-, Ko- oder Auftragsproduktionen vorgeschlagen werden, die zwischen dem 17. Juni 2025 und dem 16. Juni 2026 erstmals ausgestrahlt oder veröffentlicht wurden bzw. werden. In den Kategorien "Entertainment" und "Social Media" können zudem Publikumspreise vergeben werden. Zusätzlich wird ein von der Bayerischen Staatskanzlei dotierter Nachwuchspreis vergeben. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis.Vorschlagsberechtigt sind- Träger des Blauen Panthers- Rundfunkveranstalter- Streaminganbieter und Plattformen mit Niederlassung in Deutschland- Private Anbieter nach dem Bayerischen Mediengesetz- Produktionsallianz- PROG Producers of Germany- FilmFernsehFonds Bayern GmbHÜber den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt. Für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und in der Kategorie Social Media. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme der Publikumspreise, die Jury. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein Nachwuchspreis vergeben, der ebenfalls von der Jury ausgewählt wird. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (21. - 23. Oktober 2026) statt.Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award": Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/TikTok: https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/6233412