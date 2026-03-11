

11.03.2026



BROXO ist eine der führenden Marken Europas für hochwertiges Salz zur Wasserenthärtung und kündigt einen neuen Markenauftritt BROXO bekräftigt damit seine Position als vertrauenswürdiger Partner für Wasserenthärtungsanwendungen. Amersfoort - BROXO ist Teil von Hengelo Salt Specialties und Mariager Salt Specialties - Unternehmen, die zur Groupe Salins mit Sitz in Clichy, Frankreich, gehören. Seit mehr als einem Jahrhundert steht BROXO für Premium-Siedesalz, das europaweit in professionellen Wasseraufbereitungsanlagen verwendet wird, und genießt einen ausgezeichneten Ruf in der Branche. BROXO-Salz wird aus hochreinem Siedesalz hergestellt, das aus unterirdischen Salzkavernen in den Niederlanden und Dänemark gewonnen wird. In den Niederlanden wird das Salz zu Tabletten sowie zu Spezialprodukten für Geschirrspülmaschinen verarbeitet. Mit einem Natriumchloridgehalt von 99,9 % und einem äußerst geringen Kalzium- und Magnesiumgehalt gehört BROXO zu den hochwertigsten Salzen auf dem Markt. Das Salz spielt eine entscheidende Rolle bei der Regeneration von Ionenaustauschharzen in Wasserenthärtungssystemen und entfernt effektiv Kalzium und Magnesium aus dem Wasser. BROXO beugt Kalkablagerungen vor und trägt somit zum langfristigen Schutz von Rohren, Heizsystemen, Geschirrspülmaschinen und Industrieanlagen bei. Eine effektive Wasserenthärtung in industriellen Umgebungen senkt den Energieverbrauch, minimiert den Wartungsaufwand und schützt die Leistungsfähigkeit der Systeme. Der neue Markenauftritt ist darauf ausgerichtet die Kernidentität von BROXO zu festigen und die vertrauten Markenelemente, Farbgebung und visuelle Gestaltung, auf die Kunden seit Jahrzehnten vertrauen, weiter zu stärken. Die aktualisierte Marke spiegelt sowohl die Tradition von BROXO als auch seine zukunftsorientierte Ausrichtung für den europäischen Markt wider. "BROXO ist seit über 100 Jahren führend in seinem Segment. Mit diesem Marken-Relaunch besinnen wir uns auf unsere Kernkompetenzen: Qualität, Zuverlässigkeit und Beständigkeit. Darüber hinaus modernisieren wir gleichzeitig unsere Präsenz auf dem Markt", sagt Nico Basson, Segment Marketing Manager Water & Retail Products. "Wir bauen auf einem starken Fundament auf und bereiten die Marke auf weiteres Wachstum vor." BROXO bedient nach wie vor eine breite Kundengruppe, darunter Restaurants, Hotels, Gewerbebetriebe und Industrieunternehmen, die auf leistungsstarke Wasserenthärtungsanlagen angewiesen sind.

Über BROXO ist eine Marke von Salt Specialties, einem Unternehmen der Groupe Salins, einem der größten Salzproduzenten Europas. Die französische Unternehmensgruppe blickt auf eine über 160-jährige Geschichte zurück und beschäftigt weltweit etwa 2.200 Mitarbeiter.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Nico Basson broxo@salins.com Segment Marketing Manager - Water & Retail Products www.broxosalt.com

