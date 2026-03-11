Manche Menschen haben natürliche Abwehrkräfte gegen Zeckenbisse - so auch ein Zeckenforscher aus den USA. Er erzählt, was hinter dem Phänomen steckt, ob ein Impfstoff daraus werden könnte und warum ihn die Tiere faszinieren. Wird es im Frühling wärmer, sind Zecken nicht mehr weit. Gefürchtet sind vor allem die Krankheiten, die sie übertragen können, zum Beispiel Borreliose. Für den Zeckenforscher Richard Ostfeld vom Cary Institute of Ecosystem Studies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n