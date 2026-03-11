Linz (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Inflation im Februar ist stärker gefallen als der zuvor erwarteten Wert von 1,7%: die aktuelle Inflation von 1,4% ist die niedrigste seit November 2016, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es ei schwer vorherzusagen, wie sich die jährliche Inflation entwickeln werde. Dies hänge stark von der weiteren Entwicklung der Ereignisse im Nahen Osten ab. Die durchschnittliche jährliche Inflationsrate könnte in diesem Jahr bei 2,9% liegen. Auf Grundlage der Daten könnte die Zentralbank ihre Zinssenkungen im März fortsetzen. Die Ereignisse der vergangenen Woche hätten diese Aussicht jedoch erheblich verändert: Der Forint (HUF) habe sich deutlich abgeschwächt, während die Preise für Öl und Gas gestiegen seien, was inflationssteigernd wirke. In den letzten 24 Stunden habe man zwar eine gewisse Korrektur beobachten können, doch die starke Marktvolatilität trage nicht zur Milderung der Inflationserwartungen bei. Der Forint sei kräftig in den Tag gestartet, der aktuelle EUR/HUF-Kurs liege bei 383,80. (11.03.2026/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...