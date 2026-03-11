Völklingen (ots) -Fünf Jahre. Fünf Auszeichnungen. Und ein klares Zeichen der Mitarbeiter: Globus Baumarkt ist auch 2026 "Top Company" auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu - und das bereits zum fünften Mal in Folge. Globus Baumarkt zählt damit erneut zu den bestbewerteten Arbeitgebern und gehört zu den wenigen Unternehmen, die diese Auszeichnung durchgehend erhalten.Das Besondere: Das "Top Company"-Siegel basiert ausschließlich auf freiwilligen, anonymen Bewertungen von Mitarbeitern und Bewerbern. "Diese Auszeichnung ist kein Marketingpreis, sondern echtes Feedback und eine Bestätigung unserer gelebten Unternehmenswerte", betont Pia Frey, Geschäftsführerin Finanzen und Personalmanagement bei Globus Baumarkt.Besonders positiv bewertet werden die Unternehmenskultur, darunter die motivierende und familiäre Arbeitsatmosphäre, der starke Kollegenzusammenhalt sowie das faire und hilfsbereite Vorgesetztenverhalten. Neben den attraktiven Rahmenbedingungen und dem ausgeprägten Umwelt- und Sozialbewusstsein tragen auch die Chancengleichheit und die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten zum überzeugenden Gesamtbild bei. Mit einer konstant hohen Bewertung liegt Globus Baumarkt mit 4,3 von 5 möglichen Punkten weiterhin deutlich über dem Branchendurchschnitt im Handel.Globus Baumarkt setzt auf langfristige Beschäftigung und ein starkes Miteinander - in den insgesamt 90 Baumärkten in Deutschland und Luxemburg sowie in der saarländischen Unternehmenszentrale in Völklingen. "Unser Ansporn ist es, potenziellen Mitarbeitern Gründe zu geben, sich für Globus Baumarkt zu entscheiden und unseren Mitarbeitern zu beweisen, dass Globus Baumarkt die richtige Wahl ist. Wir kümmern uns darum, dass sich jeder bei uns gut aufgehoben fühlt", so Pia Frey.Näheres zur Karriere bei Globus Baumarkt unter www.globus-baumarkt.de/jobsÜber Globus BaumarktDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2026 das Unternehmen zum fünften Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-baumarkt.deOriginal-Content von: Globus Baumarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/6233460