Aachen (ots) -Es sind die feinen, genussvollen Momente, die den Alltag besonders bereichern. Mit dem neuen Lindt Chocoladen Abo lädt Lindt dazu ein, diese Augenblicke immer wieder neu zu erleben.Handverlesen zusammengestellte Schokoladenkollektionen, limitierte Kreationen und saisonale Highlights werden stilvoll verpackt und bequem zu den Kunden nach Hause geliefert. Dabei überzeugt das Abonnement nicht nur durch seine erstklassige Auswahl, sondern ebenso durch einen exklusiven Preisvorteil von 10 % mehr Inhalt gratis bei wiederkehrenden Lieferungen. In wenigen Klicks abgeschlossen bestimmen die Kunden ganz flexibel selbst über die Laufzeit ihres Abos.Das Angebot umfasst vielfältige Optionen: von einer einmaligen Lieferung zum Kennenlernen über eine flexible monatliche Lieferung bis hin zu saisonalen Genusskollektionen. Zudem eignet sich das Abo ideal als besonderes Geschenk für jeden Anlass.Seit dem 03.03.26 ist das Lindt Chocoladen Abo exklusiv über https://www.lindt.de/chocoladen-abo verfügbar.Übersicht der verfügbaren Chocoladen Abo Modelle:Flexi Abonnement- Monatliche Lieferung- Flexible Laufzeit - jederzeit pausieren oder kündigen- Ganzjähriger Preisvorteil - 10 % mehr Inhalt gratis- Versandkostenfrei - bequem nach Hause geliefert- Monatlich wechselnder Inhalt- UVP: 34,99 EURProbe Kollektion- Einmalige Lieferung- Keine Kündigung notwendig- Unverbindlich testen- Versandkostenfrei - bequem nach Hause geliefert- Monatlich wechselnde Schokoladenmischungen- UVP: 38,49 EURGeschenke Abonnement- 3 aufeinanderfolgende Lieferungen- Automatische Beendigung nach 3 Lieferungen - monatliche Zahlung- Preisvorteil - 10 % mehr Inhalt gratis- Versandkostenfrei an Wunschlieferadresse- Das perfekte Geschenk für Schokoladenliebhaber- UVP: 34,99 EURSaisonales Abonnement- 4 Lieferungen im Jahr- Jederzeit kündbar- Preisvorteil - 10 % mehr Inhalt gratis- Versandkostenfrei - bequem nach Hause geliefert- Limitierte, saisonale Schokoladen Highlights- UVP: 49,99 EURÜber Lindt:Seit über 180 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 41 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von rund 100 Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 620 eigene Shops. Mit rund 15'500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2025 einen Umsatz von CHF 5,92 Mrd. Unsere Verpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, leitet das Handeln und die Bestrebungen des Unternehmens. Seit 2008 ist das Lindt & Sprüngli Farming Program unser Standard für die verantwortungsvolle Beschaffung von Kakao.Pressekontakt:Medienkontakt | Floria Sailer, AvantgardeAvantgarde Gesellschaft für KommunikationFloria Sailerlindt@avantgarde.deOriginal-Content von: Lindt & Sprüngli GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61627/6233478