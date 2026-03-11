Neunkirchen/Siegerland (ots) -- Auftragseingang deutlich um 8,5 % auf 2,1 Mrd. EUR gesteigert- Geschäftsbereich Logistics Solutions und Customer Services wesentliche Treiber beim Auftragseingang mit jeweils über 14 % Steigerung- Geschäftsbereich Products & Equipment weiterhin in einem Umfeld verhaltener Nachfrage und intensivem Wettbewerb- Plastics Division mit leicht gesteigertem Auftragseingang und deutlicher Ergebnisverbesserung, jedoch noch unter dem Einfluss der schwachen AutomobilkonjunkturDie SSI Schäfer Gruppe, ein Familienunternehmen mit über 85-jähriger Historie und ein international führender Lösungsanbieter für alle Bereiche der Intralogistik, hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen das erfolgreichste Geschäftsjahr der letzten Dekade verbucht. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg gegenüber dem Vorjahreswert um 18,2%. Maßgeblich verantwortlich für diese Dynamik waren operative Verbesserungen in laufenden Projekten, eine höhere Werksleistung sowie ein konsequentes Kostenmanagement.Beim Auftragseingang erreichte die SSI Schäfer Gruppe mit 2,1 Mrd. EUR einen neuen Rekordwert und lag 8,5 % über dem Vorjahreswert. Getragen wurde diese Entwicklung vor allem durch die Geschäftsbereiche Logistics Solutions (+14,6 %) und Customer Services (+14,8 %), die jeweils deutliche Steigerungen im zurückliegenden Geschäftsjahr erzielen konnten. Ein herausragendes Highlight war die Akquise eines Großprojektes in den USA mit einem Volumen von rund 250 Mio. EUR, welches die Leistungsfähigkeit der SSI Schäfer Gruppe im internationalen Wettbewerb eindrucksvoll unterstreicht. Darüber hinaus überschritt der Geschäftsbereich Customer Services beim Auftragseingang erstmals die Marke von einer halben Milliarde EUR. In den Geschäftsbereichen Products & Equipment und Plastics machten sich dagegen das schwierige Marktumfeld und eine verhaltene Nachfragesituation bemerkbar. Daraus resultierend lagen die Umsatzerlöse der Gruppe mit 1,7 Mrd. EUR unter dem Vorjahreswert. Hinzu kommen auf das Jahr 2026 verschobene Projektabnahmen im Bereich Logistics Solutions, dem größten Geschäftsbereich der SSI Schäfer Gruppe.Peter Edelmann, CEO der SSI Schäfer Gruppe: "SSI Schäfer blickt auf ein weiteres gelungenes Geschäftsjahr zurück. Trotz eines nach wie vor anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds konnten wir erneut ein deutlich positives Ergebnis erzielen und unsere Ergebnisqualität nochmals spürbar verbessern. Der Rekord-Auftragseingang, insbesondere getrieben durch strategisch bedeutende Projekte, unterstreicht unsere Leistungsfähigkeit im Wettbewerb. Mit der Strategie 2030, mit der wir das Unternehmen zukunftsfähig aufstellen, und der konsequenten Kundenfokussierung schaffen wir die Voraussetzungen, um unseren Kurs des nachhaltigen, profitablen Wachstums fortzusetzen."Die Umsetzung des "Zukunftskonzepts Neunkirchen" wurde zielgerichtet vorangetrieben: Die damit verbundenen gezielten Investitionen im zweistelligen Millionenbereich in neue Anlagen wurden in Auftrag gegeben mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts am Hauptsitz des Familienunternehmens nachhaltig zu stärken.Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet die SSI Schäfer Gruppe trotz der vom Branchenverband VDMA weiterhin erwarteten herausfordernden Marktverhältnisse mit einer anhaltend positiven Entwicklung. Der starke Auftragseingang, die erneute Ergebnisverbesserung und die Strategie 2030 bilden eine solide Basis für die zukünftige Entwicklung der Unternehmensgruppe.Kontakt SSI Schäfer Gruppe:Melanie Kämpf / Senior Global Communication Manager / GlobalMarketingMobil +49 151 12 11 32 25 / Tel. Office +49 2735 70-252 /Melanie.Kaempf@ssi-schaefer.comAnnika Find / Global Communication Manager / Global MarketingMobil +49 170 983 96 97 / Tel. Office +49 2735 70-9683 /Annika.Find@ssi-schaefer.comOriginal-Content von: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160534/6233491