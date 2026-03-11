Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 11.03.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.933 Punkten. Bis zum Mittag hat Schwäche den Handel dominiert. Es ging bis knapp unter die 24.900 Punkte zurück. Der Nasdaq konnte sich hier stabilisieren und mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag an und über die 25.000 Punkte laufen. Er hatte aber zunächst Probleme die 25.110/30 Punkte zu nehmen, was erst am Abend gelungen ist. Im späteren Handel wurden große Teile der Tagesgewinne wieder abgegeben. Der Nasdaq setzt wieder in Richtung der 24.900 Punkte zurück. Im Rahmen des Frühhandels gelang es dem Index wieder über die 25.000 Punkte-Marke zu laufen.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

25.000 Punkte bleiben die zentrale kurzfristige Marke Der Nasdaq bewegt sich weiterhin im Bereich der 25.000-Punkte-Zone. Kann sich der Index darüber stabilisieren und die SMA20 zurückerobern, steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

SMA200 im 4h-Chart bleibt entscheidender Widerstand Die SMA200 bei rund 25.103 Punkten wurde bereits mehrfach getestet und bislang nicht nachhaltig überwunden. Ein klarer Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von etwa 25.375 bis 25.450 Punkten eröffnen.

Unterstützungsbereich um 24.820 Punkte entscheidend Sollte der Nasdaq erneut unter die SMA20 fallen, rückt der Bereich um die SMA200 und SMA50 im Stundenchart (ca. 24.820-24.828 Punkte) in den Fokus. Ein Bruch dieser Zone könnte die Abwärtsdynamik deutlich verstärken.

Nasdaq Analyse: Rücksetzer nach Anstieg über 25.000 Punkte Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.933 Punkten. Im Vormittagshandel dominierte zunächst Schwäche, wodurch der Index bis knapp unter die Marke von 24.900 Punkten zurücksetzte. In diesem Bereich konnte sich der Markt stabilisieren und mit Start des offiziellen US-Handels am Nachmittag wieder deutlich zulegen. Im weiteren Verlauf gelang der Anstieg über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Zunächst hatte der Nasdaq Schwierigkeiten, den Bereich um 25.110/30 Punkte zu überwinden, was erst im späteren Handel gelang. Gegen Handelsende wurden allerdings große Teile der Gewinne wieder abgegeben, sodass der Index erneut in Richtung 24.900 Punkte zurücksetzte. Im Frühhandel heute Morgen konnte sich der Nasdaq wieder über die Marke von 25.000 Punkten schieben. 10.03. 09.03. Range 10.03. erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.198 25.032 Tageshoch 25.032 25.198 Tagestief (TT) 24.876 24.190 Tagestief 24.843 24.876 Tagesschluss 24.964 24.971 Range (Punkte) 322 842 ...

