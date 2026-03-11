DAX Prognose für Mittwoch, 11.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.699 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels aufwärtslaufen. Es ging im Zuge dessen bis an und über die 24.000 Punkte-Marke. Bis zum Mittag konnte sich der DAX über dieser Marke festsetzen, gab diese dann aber auf. Am Nachmittag erfolgte die nächste Bewegung über diese Marke, die Bullen schafften es auch, den Index nachbörslich bis an und knapp über die 24.100 Punkte zu schieben. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index zunächst im Dunstkreis der 24.100 Punkte halten, gab bis zum Handelsschluss dann aber deutlich nach. Der DAX ging bei 23.823 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell unter 24.000 Punkten: Nach einem Anstieg über 24.100 Punkte kam es zum Handelsende zu Gewinnmitnahmen. Der Index ging bei 23.823 Punkten aus dem Handel und startet heute bei rund 23.860 Punkten in die Vorbörse.

Technisch wichtige Marken im Fokus: Für eine stabilere Erholung müsste der DAX laut Chartanalyse über die SMA50 bei rund 24.044 Punkten steigen. Unterhalb der SMA20 und der Zone um 23.850 Punkte könnte dagegen wieder Druck in Richtung 23.650 Punkte entstehen.

DAX Prognose leicht negativ: Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario bei 60 %. Erwartet wird eine Tagesrange zwischen 24.017 - 24.182 und 23.754 - 23.603 Punkten. DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag Der DAX startete gestern bei 23.699 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst eine klare Aufwärtsbewegung. Bereits zu Handelsbeginn konnte der Index dynamisch zulegen und im weiteren Verlauf erstmals wieder die 24.000-Punkte-Marke überwinden. Bis zum Mittag stabilisierte sich der DAX oberhalb dieser Marke, bevor es zu einer kurzen Konsolidierung kam. Am Nachmittag folgte ein erneuter Anlauf der Käuferseite. Dabei gelang es den Bullen, den Index nachbörslich bis knapp über 24.100 Punkte zu schieben. Im regulären Xetra-Handel wurde ein Tagesgewinn verbucht. Gegen Ende des Abends setzte jedoch wieder Verkaufsdruck ein. Der DAX beendete den Handel schließlich bei 23.823 Punkten. Gewinner und Verlierer im DAX Zum Xetra-Schluss (10.03.2026) notierten 28 Aktien im Plus, während 12 Werte im Minus schlossen. Top-Performer im DAX Continental +4,92 %

Bayer +4,17 %

Siemens Energy +3,35 % Schwächste Werte Scout24 -2,41 %

SAP -2,09 %

Beiersdorf -1,55 % Die Tagesrange betrug rund 471 Punkte. ...

