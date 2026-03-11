Scope hat den Markt für offene Immobilienfonds beleuchtet. Für 2026 rechnet die Ratingagentur mit weiteren Mittelabflüssen. Die meisten Fonds würden aktuell aber ausreichend Objektverkäufe realisieren. Grundsätzlich geht Scope im Durchschnitt von einer Erholung der Renditen aus. Mit Blick auf die Lage bei offenen Immobilienfonds sprechen die Experten der Ratingagentur von einer "anspruchsvollen Marktphase". Zuletzt stoppten zwei offene Immobilienfonds die Rücknahme der Anteile, wie AssCompact berichtete: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact