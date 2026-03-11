Die Nike-Aktie legt am Mittwoch um rund zwei Prozent zu. Rückenwind verleiht eine positive Analysteneinschätzung von Barclays. Analystin Adrienne Yih hat den Sportartikelhersteller wieder auf ihre Kaufliste gesetzt und sieht das Chancen-Risiko-Verhältnis inzwischen deutlich verbessert.Yih hat das Kursziel für Nike von 64 auf 73 Dollar angehoben und die Aktie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Viele Investoren bewerten den Sportartikelhersteller ihrer Ansicht nach noch immer so, als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär