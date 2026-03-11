München (ots) -Nach dem erfolgreichen Launch der neuen Produktreihe Meal To Go bringt Alpro pflantastisch leckere Ernährung jetzt direkt auf die Straße: Mit dem Alpro Meal To Go Pop-up Store macht die Marke ihre neueste Innovation für alle erlebbar, die viel unterwegs sind und Wert auf wichtige Nährstoffe und guten Geschmack legen. Vom 12. bis 14. März verwandelt die Brand die Location in der Rosental 5, direkt am pulsierenden Viktualienmarkt, in einen interaktiven Pop-up Store.Der Pop-up Store greift das Design einer modernen Metro-Station auf und unterstreicht damit den Fokus der neuen Trinkmahlzeiten-Range: Effizienter Genuss für Unterwegs. Unkompliziert und lecker. Besucher:innen sind eingeladen, in diese urbane Welt einzutauchen und die gesamte Range direkt vor Ort zu verkosten. Dabei stehen alle vier cremigen Sorten im Fokus: von Schoko & Banane- über Mango & Passionsfrucht- bis hin zu Kaffee-Karamell- und Vanille-Geschmack.Der Store ist nicht nur eine innovative Sampling-Station, sondern ein Erlebnisraum. Getreu dem Motto "Einfach greifen, gekühlt genießen und weitermachen" können Gäste die cremige Textur der trinkfertigen Mahlzeiten probieren und sich von dem leckeren Geschmack überzeugen. Jede 500-ml-Flasche Alpro Meal To Go ist darauf ausgerichtet, eine komplette Mahlzeit zu ersetzen. Mit 20g pflanzlichem Protein, 26 Vitaminen und Mineralstoffen sowie Ballaststoffen und Omega-3-Fettsäuren pro Portion versorgt das Produkt den Körper mit wichtigen Nährstoffen und verzichtet dabei ganz auf künstliche Süßstoffe. Damit zeigt Alpro, wie eine unkomplizierte Nährstoffversorgung funktionieren kann, wenn mal keine Zeit für eine selbstgekochte Mahlzeit bleibt.Event-Details auf einen Blick:- Was: Alpro Meal To Go Pop-up Store- Wann: 12. bis 14. März 2026- Wo: Rosental 5, München- Highlights: Gratis Tastings, interaktive Brand-Experience, exklusive Insights zur RangeÜberAlproAlpro ist Pionier für pflanzliche Nahrungsmittel sowie Getränke und stellt seit über 40 Jahren pflanzliche Drinks, Joghurtalternativen,Kochcrémesund Desserts her - auf Basis von zum Beispiel Sojabohnen, Mandeln oder Hafer. Alpro gehört zum Lebensmittelhersteller Danone und hat drei Produktionsanlagen in Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.Seit 1980 leistet Alpro Pionierarbeit mit dem Ziel, eine ausgewogenere Ernährung und einen nachhaltigeren Lebensstil voranzutreiben. Alpro ist aufgrund seiner Bemühungen, soziale und ökologische Ziele mit finanziellem Erfolg zu kombinieren, seit 2018 BCorp-zertifiziert.Pressekontakt:AVANTGARDE GroupPaulina Poerterspaulina.poerters@avantgarde.deOriginal-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/6233513