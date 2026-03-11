München (ots) -Mit Fraktionsinitiativen in Höhe von 110 Millionen Euro runden die Landtagsfraktionen von CSU und FREIEN WÄHLERN den Doppelhaushalt 2026/2027 ab und setzen im gesamten Freistaat eigene Schwerpunkte sowie regionale Impulse. Besonders im Fokus stehen dabei die Förderung des ländlichen Raums und des Sports, die Stärkung digitaler Angebote sowie Aufstockungen für Wissenschaft, Kunst und Kultur. Auch die Natur- und Umweltentwicklung, Projekte der Inneren Sicherheit sowie Tradition als wertvollem Kit unserer Gesellschaft werden unterstützt.Der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion Klaus Holetschek betont: "Überall in Bayern engagieren sich Menschen für ihre Heimat. Genau dieses Engagement stärken wir mit unseren Fraktionsinitiativen von 110 Millionen Euro. Rund 600 Projekte bekommen damit neuen Rückenwind: vom Nachwuchssport über innovative Medizin-Projekte bis hin zur Unterstützung einer lebendigen Erinnerungskultur. Besonders wichtig ist uns die junge Generation. Mit einer Unterstützung für den Bayerischen Jugendring und einem eigenen Jugendbudget von zusammen 1,5 Millionen Euro schaffen wir neue Chancen und geben jungen Menschen Orientierung und Zuversicht. Wir investieren in das, was Bayern stark macht: Menschen, Engagement und Zusammenhalt."Dazu der Vorsitzende der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion Florian Streibl: "Mit den heute vorgestellten Initiativen unserer Regierungsfraktionen stärken wir wichtige Bereiche im Alltag der Menschen. Rund 7,5 Millionen Euro fließen in den Gesundheits- und Pflegesektor sowie weitere 10 Millionen Euro in die Förderung von Jugend, Senioren und Inklusion. Wir verschaffen Kunst- und Kultur in allen Regionen einen kräftigen Schub und unterstützen die Sanierung von Kirchen und historischen Gebäuden ebenso wie Projekte im Bereich der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz - darunter die KI-basierte Früherkennung von Hochwasserlagen. All diese Maßnahmen und Initiativen sind uns FREIEN WÄHLERN im Bayerischen Landtag Herzensanliegen, die in den jeweiligen Kommunen echten Mehrwert schaffen."Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses Josef Zellmeier ergänzt: "Der ländliche Raum ist das Herz Bayerns. Deshalb fließen fast zwei Drittel unserer Fraktionsinitiativen ganz bewusst dorthin, wo Menschen ihre Heimat aktiv gestalten: beispielsweise in Projekte der Dorferneuerung, in Unterstützung für unsere Landwirte, in die Arbeit der Landfrauen oder in die Vertriebenenarbeit. Gerade kleinere Initiativen vor Ort zeigen, wie viel Kraft im Engagement der Menschen steckt. Oft kann man schon mit vergleichsweise wenigen Mitteln viel bewegen. Mit unseren Fraktionsinitiativen unterstützen wir diesen Einsatz ganz bewusst und zeigen unsere Wertschätzung für das oftmals ganz alltägliche ehrenamtliche Engagement. Denn wenn Bayern auch in Zukunft stark bleiben soll, dann braucht es vor allem eines: Menschen, die Verantwortung füreinander übernehmen und ihre Heimat gemeinsam gestalten. Das wollen wir unterstützen."Dazu der haushaltspolitische Sprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion Bernhard Pohl: "Mit unseren Fraktionsinitiativen unterstützen wir herausragende Projekte in den Regionen, die unmittelbar vor Ort wirken und besondere Strahlkraft entwickeln. Denn gerade kleinere lokale Initiativen, die passgenau auf die Verhältnisse und Bedürfnisse der jeweiligen Kommune zugeschnitten sind, können neue Impulse für das Gemeinwohl entfachen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Damit sichern wir im Freistaat Lebensqualität und setzen sichtbare Zeichen für gleichwertige Lebensverhältnisse. Dabei reichen unsere Investitionsschwerpunkte von der Stärkung der dörflichen und touristischen Infrastruktur bis hin zur Förderung des Breiten- und Spitzensports. Wir unterstützen aber auch Initiativen für interreligiösen Dialog wie die jüdisch-christliche Pilgerreise mit dem Thema 'Sieben letzte Worte Jesu am Kreuze' durch das Jewish Chamber Orchestra Munich sowie den Sudetendeutschen Tag, erstmals in Brünn, wie auch die weiteren Grabungen zu Primaten wie Danuvius Guggenmosi und Buronius."Mit über 30 Millionen Euro liegt ein wuchtiger Schwerpunkt der Fraktionsinitiativen in diesem Jahr auf der Förderung von Kunst und Kultur, Museen und Wissenschaft. So fließen allein rund 8,6 Millionen Euro in die Sanierung und den Erhalt von Kirchen und historischen Gebäuden, 550.000 Euro in die Fortsetzung der Grabungsarbeiten rund um die Sensationsfunde Danuvius Guggenmosi und Buronius. Mit 110.000 Euro soll die Geschichte der Passionsspiele Oberammergau, die 2034 ihr 400-jähriges Bestehen feiern, kritisch reflektiert werden. Weitere 280.000 Euro sind für das Projekt Alpenakademie vorgesehen. Ziel ist ein nachhaltiges und achtsamkeitsorientiertes Bildungsangebot für Schüler und Erwachsene. Auch innovative Forschung wird unterstützt, beispielsweise 700.000 Euro für eine Kooperation der Universität Regensburg und TU München zur Bekämpfung multiresistenter Keime.Besonders wichtig ist CSU und FREIEN WÄHLERN die Stärkung der Vertriebenenarbeit und Erinnerungskultur: So werden beispielsweise die pädagogische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit in der Synagoge Reichenbachstraße mit 120.000 Euro und der Sudetendeutsche Tag in Brünn mit 300.000 Euro unterstützt.Eine wichtige Weichenstellung im Bereich des Ehrenamts ist die Finanzierung des Projekts "Ehrenamt sichtbar machen" mit 233.000 Euro: Über ein Jahr soll unter dem Motto "Kraft Bayerns" das komplette Engagement der Ehrenamtlichen, etwa im Bereich des Jugendsports, in der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz dokumentiert werden. Durch das Projekt soll modellhaft für ganz Bayern die Bedeutung des Ehrenamts dokumentiert werden, um positive Effekte ehrenamtlichen Engagements für Sport und Gesellschaft erfassen und in der Zukunft weiter stärken zu können.Zudem setzen sich CSU und FREIE WÄHLER für Landwirtschaft und Tourismus ein, insbesondere für Maßnahmen der Dorferneuerung. So werden die vier bayerischen Tourismusverbände mit 250.000 Euro unterstützt, um die Spitzenposition Bayerns im Gastgewerbe zu halten. Beim Projekt "Landfrauen machen Schule" entdecken Schülerinnen und Schüler, wie wertvoll unsere heimischen Lebensmittel sind, wie diese erzeugt werden und zu einer gesundheitsförderlichen Ernährung beitragen.Neue Wege geht der Freistaat Bayern beim Hochwasserschutz: Die Fraktionen investieren 1,6 Millionen Euro in ein KI-gestütztes Frühwarnsystem. Ein "digitaler Zwilling" des Flusses Paar soll helfen, die Kommunen entlang des Flusses besser vor Hochwasser zu schützen. 