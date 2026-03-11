Oberursel (www.fondscheck.de) - Bei dem AL Trust Euro Renten Fonds (ISIN DE0008471616/ WKN 847161) handelt es sich um einen Rentenfonds, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH.Ziel sei, einen mittel- und langfristig angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die Anlagen würden sich überwiegend auf ausgesuchte euronotierte in- und ausländische Wertpapiere öffentlicher Aussteller, gedeckte Anleihen und Unternehmensanleihen konzentrieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
