Bosch hat auf der Fachmesse mobility move in Berlin ein neues Brennstoffzellensystem vorgestellt, das vor allem für Stadtbusse geeignet ist. Die FCPM C100 genannte Lösung eignet sich für die Montage auf dem Dach von 12- und 18-Meter-Bussen. Dass Bosch unter dem Namen Fuel Cell Power Module (FCPM) bereits Brennstoffzellenmodule anbietet, ist bereits bekannt. Doch kommen diese bislang vor allem in Lkw zum Einsatz, zum Beispiel in einzeln gefertigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net