Das US-amerikanische EV-Startup Slate Auto hat den ehemaligen Amazon-Manager Peter Faricy zum neuen Geschäftsführer ernannt. Er ersetzt die Gründungs-CEO Christine Barman wenige Monate vor der geplanten Markteinführung des erschwinglichen Elektro-Pickups. Faricy hat diese Woche offiziell seine neue Position angetreten, wie Unternehmenssprecher Jeff Jablansky gegenüber dem US-Portal TechCrunch erklärte. Zuvor war er als Vice President von Amazon Marketplace ...Den vollständigen Artikel lesen ...
