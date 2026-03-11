EQS-News: Kipling / Schlagwort(e): Produkteinführung

KIPLING UND SMILEY STELLEN SS26 CAPSULE VOR: WELTWEIT GLÜCK VERBREITEN, MARKEN INSPIRIEREN, HERZEN BERÜHREN



ANTWERPEN, Belgien, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Kipling startet eine Kooperation mit der weltweit bekannten Marke Smiley und feiert Optimismus, Bewegung sowie die Freude am Entdecken. Als Teil der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Kipling und stark vom Reisen inspiriert, unterstreicht die neue Kipling | Smiley Kooperation die Idee, dass jede Reise - ob groß oder klein - mit einem Lächeln beginnt. YELLOW FUN BLACK Diese Linie ist aus Kiplings klassischem schwarzem Crinkle-Nylon gefertigt und kombiniert die weltberühmte Marke Smiley mit einem dezent schattierten Kipling-Logo. Zu den Details gehören individuell gestaltete Reißverschlussanhänger mit Doppelbranding, ein Affe mit Smiley-T-Shirt bekleidet sowie Gepäckrollen mit dem kultigen Smiley-Print. YELLOW FUN BALL Ein lebendiger Allover-Smiley-Print in kräftigem Gelb, kombiniert mit dem runden Kipling-Logo. Dieses Design strahlt Freude sowie Positivität aus und greift den unverwechselbaren Charakter von Smiley auf. PINK FUN BLUE Ein femininer Look in True Blue aus Crinkle-Nylon mit auffälligen fuchsiafarbenen Silikonbesätzen, die das Smiley-Symbol sowie das geprägte runde Kipling-Logo zeigen. Das Maskottchen mit dem rosa Affen als Schlüsselanhänger trägt ein passendes Logo-T-Shirt. Die Kooperation umfasst außerdem eine auffällige Tasche in 3D-Kappenform, die innovatives Design und Funktionalität verbindet und so ein kompaktes Accessoire für Abenteuer in der Stadt oder auf Reisen schafft. Diese Kooperation ist ideal, um dem täglichen Outfit oder dem Reiseoutfit Farbe, Spaß sowie Individualität zu geben und zugleich eine Extraportion Positivität und Optimismus. Gemeinsam feiert die Capsule die Freude an Bewegung und ermutigt dazu, die Welt mit Zuversicht, Neugier und immer mit einem Lächeln zu entdecken. Glücklich reisen. Freude packen. Die Welt mit Smiley entdecken. Die Kipling x Smiley Kollektion ist ab sofort auf kipling.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf: https://eu.kipling.com/en-gb/collections/kipling-x-smiley INFORMATIONEN ZU SMILEY Smiley wurde 1972 gegründet und ist eine weltweit anerkannte Lifestyle-Marke, die auf Positivität, Kreativität sowie Selbstentfaltung basiert. Als kultur- und generationsübergreifende Marke arbeitet Smiley mit weltweit führenden Marken zusammen, um Optimismus zu verbreiten sowie Lebensfreude zu vermitteln. INFORMATIONEN ZU KIPLING Die 1987 im belgischen Antwerpen gegründete Weltmarke Kipling ist bekannt für ihre leichten Handtaschen, Tragetaschen, Rucksäcke, Gepäck und Accessoires, die Qualität, Funktion sowie Stil vereinen. Mit seinem charakteristischen Crinkle-Nylon und dem kultigen Affen-Schlüsselanhänger kreiert Kipling praktische, langlebige sowie ausdrucksstarke Accessoires in Farben und Mustern, die Menschen weltweit zu "Live Light" inspirieren. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928171/Kipling_Smiley.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928172/Kipling_Smiley_Travel.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2928170/Kipling_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/kipling-und-smiley-stellen-ss26-capsule-vor-weltweit-gluck-verbreiten-marken-inspirieren-herzen-beruhren-302710923.html



