Im Februar finanzierten die Baufi24-Kunden im Durchschnitt mit einem Bauzins von 3,91 Prozent und damit geringfügig über dem Januar-Wert von 3,82 Prozent. Es ist der dritte leichte Anstieg in Folge seit Dezember.
Die Baufi24-Kunden nahmen im Februar im Durchschnitt 308.309 EUR an Darlehen auf. Die durchschnittliche Darlehenssumme lag somit leicht über dem Januar-Wert von 307.716 EUR. Das eingebrachte Eigenkapital betrug durchschnittlich 113.915 EUR (Januar: 114.037 EUR). Damit belief sich die durchschnittliche Eigenkapitalquote auf 26,9 Prozent (Januar: 27,1 Prozent). Trotz höherer Zinsen und geringerem Eigenkapital verringerte sich auch die Annuität: Im Durchschnitt zahlen Kunden, die ihre Finanzierung im Februar abschlossen, eine monatliche Rate von 1.414 EUR (Januar: 1.426 EUR).
Ausblick von Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24:
"Auf den ersten Blick bewegt sich der Markt seitwärts: Die Bauzinsen haben sich zwischen 3,5 Prozent und 4,0 Prozent eingependelt. Doch auf den zweiten Blick erkennt man deutlich die Volatilität am Markt. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe - dem maßgeblichen Indikator für die Bauzinsen in Deutschland - sank im Verlauf des Februars zunächst deutlich, um ab Ende Februar bis Anfang März wieder um fast den gleichen Wert zu steigen. Entsprechend können auch die Bauzinsen innerhalb kurzer Zeit auch einmal 0,3 oder 0,4 Prozent steigen oder fallen.Zeitgleich ziehen die Immobilienpreise weiter an, da die Neubautätigkeit nicht ausreicht, um die Nachfrage zu bedienen. Und der Krieg im Nahen Osten dürfte die Inflation grundsätzlich wieder antreiben. Am Ende könnten also nicht nur die Zinsen, sondern auch die Immobilienpreise steigen. "Aussitzen" ist in diesem Umfeld keine gute Idee, denn später ist das Wunschobjekt vielleicht einfach nicht mehr finanzierbar."
Über den Autor
Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH
Schlagwort(e): Immobilien
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.