Hamburg (ots) -DERMALOG überzeugt im NIST-Benchmark FRIF TE E1N mit präziser Fingerabdruck-Erkennung, hoher Matching-Geschwindigkeit und kompakten Templates - ideale Voraussetzungen für schnelle, skalierbare biometrische Identifikation in großen nationalen Datenbanken.DERMALOG hat im aktuellen Benchmark FRIF TE E1N des National Institute of Standards and Technology (NIST) hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Evaluation zählt zu den weltweit wichtigsten Leistungsvergleichen für Fingerabdruck-Erkennung und untersucht, wie präzise und effizient biometrische Systeme Personen in Datenbanken mit Millionen von Datensätzen identifizieren.DERMALOG erwies sich dabei als einer der leistungsstärksten Teilnehmer und überzeugte durch eine Kombination aus hoher Identifikationsgenauigkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie effizienter Ressourcennutzung - zentrale Leistungsparameter für den Betrieb nationaler biometrischer Identitätsinfrastrukturen.Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse in der Kategorie Class B (Identification Flats), die typische operative Szenarien wie Grenzkontrollen, Strafverfolgung oder die Ausstellung staatlicher Ausweisdokumente abbildet. DERMALOG ist derzeit einer von nur zwei Teilnehmern, die keine falsch-negativen Identifizierungen (FNIR) bei einer falsch-positiven Identifizierungsrate von FPIR ≤ 0,001 erzielen. Gleichzeitig erreicht der DERMALOG-Algorithmus eine mehr als zehnfach schnellere Suchgeschwindigkeit als die einzige andere Lösung mit vergleichbarer Fehlerrate.Darüber hinaus zeichnet sich die Lösung von DERMALOG durch eine besonders effiziente Template-Architektur aus. Die benötigte Speichergröße liegt bei etwa einem Sechstel des Speicherbedarfs anderer Benchmark-Teilnehmer. Dies reduziert Infrastrukturkosten erheblich und ermöglicht den wirtschaftlichen Betrieb großer AFIS- und ABIS-Systeme."Diese Ergebnisse bestätigen unsere technologische Führungsrolle", sagt Günther Mull, Geschäftsführer von DERMALOG. "Unser Fokus liegt darauf, die optimale Balance aus Präzision, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zu liefern. Die aktuelle NIST-Evaluation zeigt deutlich, dass unsere Technologie konsequent für den Betrieb von großen biometrischen Datenbanken ausgelegt ist."Mit den Ergebnissen im aktuellen NIST-Benchmark bestätigt DERMALOG seine Position als führender Anbieter leistungsfähiger biometrischer Identifikationssysteme für Behörden und Sicherheitsorganisationen weltweit.