Das Video-KI-Tool Sora von OpenAI soll künftig direkt in ChatGPT einsetzbar sein. Das könnte die Nutzung des Chatbots im Wettbewerb mit Google, Meta und Co. erhöhen. Tools und Funktionen direkt in ChatGPT zugänglich zu machen, kann sich richtig lohnen. Denn das Vorzeige-Tool von OpenAI zählt inzwischen über 900 Millionen monatlich aktive User und toppte kürzlich sogar die Consumer-AI-Top-100 von Andreessen Horowitz (a16z) sowohl im Bereich der Web-Nutzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n