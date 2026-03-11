Bis zu 3% Kupfer und 3g/t Gold: Algo Grande macht neue, hochgradige Kupfer-Entdeckung!

Anzeige / Werbung
Algo Grande (WKN A41UK1) entdeckt auf Adelita (Sonora) neue Kupfer-Skarnzone: Potrero South >300 m an Oberfläche, Proben bis 3,06% Cu, 3,72 g/t Au, 232 g/t Ag; Phase-I-Bohrungen Cerro Grande abgeschlossen, Assays folgen.
Algo Grande Copper (WKN A41UK1 / TSXV ALGR) meldet eine neue hochgradige Kupfer-Skarnentdeckung auf dem Adelita-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora! Der vielversprechende Fund resultiert aus einer projektweiten Prospektionskampagne, bei der man das rote Metall auch in zahlreichen anderen Zielen auf der zu 100% von Algo Grande kontrollierten nachweisen konnte!
Und wie das Unternehmen von CEO Enrico Gay soeben meldete, konnte auf der Neuentdeckung innerhalb des Zielgebiets Potrero South, rund 3 Kilometer südlich der ursprünglichen Entdeckung Cerro Grande gelegen, Mineralisierung über mehr als 300 Meter an der Oberfläche nachgewiesen werden, wobei einige entnommenen Proben mehr als 3% Kupfer erbrachten!
Damit weitet Algo Grande den Blick über das bereits erbohrte Cerro Grande-Gebiet hinaus deutlich aus. Insgesamt hat das Unternehmen im Rahmen der Oberflächenkampagne 49 Gesteinsproben entnommen, von denen 19 (!) Proben Gehalte von mehr als 1% Kupfer aufwiesen. Insgesamt hat man mit dem Programm Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung in mehreren Zielgebieten bestätigt, darunter eben Potrero South, aber auch Las Trancas, Cerro Grande Northwest, La Molina und Mezquital.
Darüber hinaus gab Algo Grande bekannt, dass die erste Phase des Bohrprogramms auf Cerro Grande jetzt abgeschlossen ist. Noch steht aber die Analyse der restlichen, dabei gewonnenen Bohrkerne aus.
