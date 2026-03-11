Die LZE GmbH erweitert ihr Portfolio im Technologietransfer und macht die Ultra-Low-Power-Wake-up-Receiver-Technologie RFicient des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS erstmals als Standardchip für seriennahe Industrieanwendungen verfügbar. Die Lösung ermöglicht energieeffiziente IoT-Designs, die dauerhaft erreichbar bleiben und dennoch nur Mikroampere verbrauchen ein wichtiger Schritt für langlebige, wartungsarme IoT-Produkte.

LZE GmbH treibt Technologietransfer in den Markt voran: Standardchip-Verfügbarkeit für seriennahe Anwendungen

Als Brücke zwischen Forschung und Industrie erleichtert die LZE GmbH Unternehmen den Zugang zu innovativen Technologien und unterstützt sie dabei, neue Entwicklungen schnell und zuverlässig in marktreife Lösungen zu transformieren. Mit dem RFicient-IC (FH101RF) stellt die LZE ein weiteres Hightech-Produkt bereit, das direkt aus einer Fraunhofer-Forschung stammt und nun erstmals in Stückzahlen bestellt und in seriennahe Produktentwicklungen integriert werden kann.

Die Einführung des Standardchips verkürzt Entwicklungszyklen und ermöglicht es Herstellern, effiziente IoT-Funklösungen deutlich schneller in Produkte zu überführen von Smart-Home-Geräten über industrielle Sensorik bis hin zu Logistik- und Trackinglösungen.

Technologie-Background: Ultra-Low-Power-Empfang unter 3,5 µA

RFicient löst einen zentralen Zielkonflikt drahtloser, batteriebetriebener IoT-Systeme: kontinuierlicher Funkempfang bei extrem niedrigem Energieverbrauch. Der Wake-up-Empfänger überwacht dauerhaft den Funkkanal bei unter 3,5 µA und reagiert innerhalb von nur rund 32 Millisekunden auf Wake-up-Signale. Er unterstützt mehrere lizenzfreie Bänder, darunter 433 MHz, 868/915 MHz und 2,4 GHz, und ermöglicht selektives Aufwecken über eine 16-Bit-ID. Damit lassen sich IoT-Produkte realisieren, die über viele Jahre mit einer einzigen Batterie betrieben werden können ohne Reichweiten- oder Reaktionszeitkompromisse.

Dr. Christian Forster, Geschäftsführer der LZE GmbH, sagt: "Unsere Aufgabe ist es, Forschungsergebnisse in marktfähige Technologien zu überführen. RFicient ist ein hervorragendes Beispiel: Die Industrie benötigt energieeffiziente Funklösungen, die zuverlässig und skalierbar sind. Mit der Bereitstellung des RFicient-IC als Standardprodukt ermöglichen wir Unternehmen, dieses in Stückzahlen von uns zu beziehen und damit schneller von der Idee zum Produkt zu kommen und das auf Basis führender Forschung des Fraunhofer IIS."

Thomas Thönes, Gruppenleiter RFIC Design am Fraunhofer IIS, ergänzt: "Mit RFicient zeigen wir, wie drahtlose Systeme mit minimaler Energieaufnahme zuverlässig und schnell reagieren können. Die Möglichkeit, Wake-up-Signale bei unter 3,5 µA dauerhaft zu detektieren, eröffnet neue Perspektiven für langlebige, wartungsarme IoT Lösungen. Der nächste logische Schritt ist es also, die Technologie der Industrie in einer verfügbaren Standardlösung bereitzustellen gemeinsam mit unserem Partner LZE."

Breite Einsatzmöglichkeiten

RFicient eignet sich insbesondere für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Energieeffizienz und lange Betriebsdauer von Smart-Home und Gebäudeautomationssystemen über industrielle Zustandsüberwachung und drahtlose Sensornetzwerke bis hin zu Logistik und Tracking Lösungen.

RFicient auf der embedded world 2026

Das Fraunhofer IIS ist vom 10. bis 12. März 2026 auf der embedded world in Nürnberg vertreten und zeigen unter anderem die RFicient-Technologie am Fraunhofer-Gemeinschaftsstand in Halle 4, Stand 422.

Der RFicient-IC (FH101RF) ist direkt im Shop der LZE GmbH erhältlich.

https://www.lze-innovation.de/products/rficient-iot-ic

Über die LZE GmbH

Als LZE GmbH sind wir die Brücke zwischen der Welt der Wissenschaft und dem Markt. Gemeinsam mit unseren starken Forschungspartnern aus den unterschiedlichsten Fachbereichen haben wir in einer Vielzahl von Verwertungsprojekten wirksame und effiziente Werkzeuge entwickelt, die den Transfer von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in industriell anwendbare Lösungen erleichtern. So transformieren wir Erfindungen in marktreife Innovationen.

Als Marktplatz für Spitzentechnologie bieten wir Unternehmen Zugang zu neuartigen Entwicklungen und Produkten sowie umfassende Dienstleistungen im Rahmen der Markteinführung. Zusätzlich übernehmen wir die Vermarktung von Spitzentechnologien direkt aus Forschungseinrichtungen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://lze-innovation.de/

