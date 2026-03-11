Deutliche Warnung von der chinesischen Cybersicherheitsbehörde: Geldinstitute und Beamte sollen die agentische KI-Software aus Österreich möglichst nicht verwenden. Die Behörde befürchtet Datenabflüsse und Hacks. Das CNCERT/CC, die zentrale Sicherheitsbehörde für Cyberangelegenheiten in China, warnt vor dem unbedachten Einsatz des KI-Systems Openclaw. Die Behörde rät Regierungsstellen, Staatsbetrieben und Banken explizit davon ab, die Software, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n