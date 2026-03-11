Der Paketdienst Hermes hat sein Ziel, in 80 deutschen Innenstädten ohne lokalen Ausstoß von CO2-Emissionen zuzustellen, nun erreicht. Ein weiterer Erfolg: In München und Hannover werden die Pakete neuerdings sogar im gesamten Stadtgebiet ausschließlich elektrisch zugestellt - das war bislang schon in Hamburg so. Damit hat Hermes wichtige Etappenziele auf seiner Mission erreicht, bis spätestens zum Ende des Geschäftsjahres 2031 rund 85 Prozent der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
