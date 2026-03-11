Der kanadische Brennstoffzellenspezialist Ballard Power Systems hat vom nordamerikanischen Bushersteller New Flyer einen neuen Auftrag über 500 BZ-Module mit einer Gesamtleistung von 50 MW erhalten. Diese werden in Brennstoffzellen-Bussen des Typs Xcelsior Charge FC von New Flyer in ganz Nordamerika eingesetzt, wie Ballard mitteilt. Die Lieferungen beginnen in diesem Jahr. Es handelt sich dabei um das Brennstoffzellenmodul FCmove -HD+, jede Einheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net