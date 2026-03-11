HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 79,25 auf 81,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffehersteller an die Anfang März veröffentlichten, soliden Zahlen sowie den verhaltenen Start in das neue Jahr angepasst, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick des Unternehmens impliziere eine deutliche Geschäftsbeschleunigung nach dem ersten Quartal. Die Konsensschätzungen für das organische Wachstum könnten sich als optimistisch erweisen./rob/gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999





© 2026 dpa-AFX-Analyser