Pressemitteilung Realcube gewinnt Road to Green Award 2026 für Technologie im Immobilienbetrieb München/Köln, 10. März 2026 - Das Prop Tech-Unternehmen Realcube ist beim Gipfel zur Transformation von Bestandsimmobilien in Köln mit dem Road to Green Award in der Kategorie "Betrieb" ausgezeichnet worden. Der Preis würdigt marktreife Technologien, die einen messbaren Beitrag zur nachhaltigen Transformation des Gebäudebestands leisten. Der Award wurde im Rahmen der Entwicklung des Quartiers Deutzer Hafen vergeben und zeichnet Lösungen aus den Bereichen Betrieb, Mobilität, Energie und Klimawirkung aus. Die Jury bewertet insbesondere Umsetzungsreife, Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und die konkrete Wirkung der Technologien im Immobilienbestand. Statement der Jury: "Die prämierte Lösung bildet steigende ESG- und Reportinganforderungen transparent ab. Sie ermöglicht schon heute die notwendige Daten- und Reporting Infrastruktur für Eigentümer, Nutzer und Finanzierer und verfügt als skalierbare Lösung über Standardschnittstellen zu verbundenen Systeme.." "Die Finanzierung von Bestandsimmobilien erfordert mit der neuen EBA Richtlinie vom 11. Januar 2026 immer mehr Informationspunkte zum Gebäude, einige davon sind heute bereits zwingend. ", sagt Dr. Uwe Forgber, der CEO von Realcube. "Dafür brauchen Eigentümer vor allem eines: Belastbare Daten aus dem Betrieb ihrer Gebäude. "Erst wenn Ressourcenverbräuche, Betriebskosten und Effizienzsteigerungspotenziale transparent sind, lassen sich Immobilien wirtschaftlich und nachhaltig steuern." Der Road to Green Award steht unter der Schirmherrschaft der moderne stadt GmbH und wird von blackprint gemeinsam mit Prop Tech Powerhouse e.V. organisiert. Ziel ist es, marktreife Technologien sichtbar zu machen, die konkrete Fortschritte bei der Dekarbonisierung und Effizienzsteigerung im Immobilienbestand ermöglichen. Für Realcube ist die Auszeichnung eine Bestätigung des eigenen Ansatzes, Immobilienmanagement datenbasiert, nachhaltiger, effizienter und transparenter zu gestalten. Über Realcube Die mehrfach prämierte Asset-Management-Lösung Realcube bildet segmentbasiert den digitalen Kern für Analysen, Maßnahmen und Berichte im Immobilienmanagement - standardisiert, automatisiert, auditierbar sowie SFDR- und EBA-konform. Mit Realcube steuern Eigentümer, Asset Manager und Investoren ihre Immobilienportfolios datenbasiert: Betriebsdaten werden analysiert, Effizienzpotenziale sichtbar gemacht und belastbare Transparenz für Reporting, Finanzierung, Transaktionen und ESG-Anforderungen geschaffen - sicher, nachvollziehbar und auf Knopfdruck.

