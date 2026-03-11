Die Oracle-Aktie hatte in den vergangenen Monaten mit anhaltenden Kursverlusten zu kämpfen und notiert über -50% unter dem im September markierten Rekordhoch von 345,72 US$. Doch nach den Zahlen vom Dienstagabend schießt der Kurs am Mittwoch vorbörslich um fast +10% hinauf. Sind die Ergebnisse wirklich so gut und wie kann es jetzt weitergehen? Zahlen leicht über den Erwartungen Der US-Cloud-Infrastruktur-Anbieter hat für das abgelaufene Quartal ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
