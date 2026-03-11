© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIEine US-Zollpause bringt Bewegung in Chinas Exportzentren. Einige Firmen liefern schnell in die USA - andere fürchten, dass die Zölle schneller zurückkehren als gedacht.Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA sorgt in Chinas Exportindustrie für hektische Aktivität - und gleichzeitig für große Skepsis, wie Reuters berichtet. Einige Hersteller versuchen, möglichst schnell Waren in die Vereinigten Staaten zu liefern, solange die Zölle niedriger sind. Gerichtsurteil senkt Zollniveau Auslöser ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA, das Präsident Donald Trump in seiner Möglichkeit einschränkt, eigenständig Zölle zu verhängen. Gleichzeitig führte Trump einen globalen Zollsatz …Den vollständigen Artikel lesen
