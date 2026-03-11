Der ehemalige Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums während der Ampel-Koalition, Florian Toncar, steigt zum 01.06.2026 in die Unternehmensführung der DVAG ein. Er wird als "Bereichsvorstand Markt und Regulierung" tätig sein. Florian Toncar (FDP) - den meisten in der Branche wahrscheinlich noch ein Begriff. Zu Ampel-Zeiten war er der parlamentarische Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums unter Christian Lindner. Toncar war Vorsitzender der Fokusgruppe private Altersvorsorge und auch mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
