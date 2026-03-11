Mehr als 150 Millionen Euro, acht gigantische Spezialpumpen und ein Kraftwerksprojekt in Osteuropa: Ein AKTIONÄR-Tipp meldet am heutigen Mittwoch den größten Auftrag seiner Geschichte. Die Börse reagiert sofort. Die Aktie zieht kräftig an - und ist nach wie vor ein klarer Kauf.Ein Großauftrag aus Osteuropa sorgt bei KSB für Rückenwind. Der deutsche Industriekonzern meldet den größten Auftrag seiner Firmengeschichte. Das Projekt hat ein Volumen von mehr als 150 Millionen Euro - und zeigt, wie stark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
