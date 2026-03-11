Die KI-Branche geht laut Yann LeCun in die falsche Richtung, deshalb will er es mit seinem eigenen Startup anders machen. Im Interview erklärt er, wo für ihn die Zukunft von KI liegt. Im KI-Zeitalter kann man Yann LeCun durchaus als Fels in der Brandung beschreiben - jedenfalls im Kontext der Firmengeschichte von Meta. Seit 2013 war er dort (ehemals Facebook) in der KI-Abteilung. 2019 wird er mit dem Turing Award, dem Nobelpreis für das Computing, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
