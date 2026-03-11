Mainz (ots) -US-Präsident Donald Trump sagt, der Iran-Krieg werde bald zu Ende sein. Doch nicht nur Israel sieht das anders. Die iranischen Revolutionsgarden reagieren prompt: Das Kriegsende liege allein in ihren Händen. Trotz großer militärischer Verluste beschießt der Iran weiter seine Nachbarn und will keinen einzigen Liter Öl durch die Straße von Hormus lassen, solange die USA und Israel ihre Angriffe fortsetzen. Ein Horrorszenario für die Weltwirtschaft. "maybrit illner" fragt am Donnerstag, 12. März 2026, 22.15 Uhr: "Krieg im Iran - grenzenlose Bedrohung?"Freuen kann sich allein der russische Präsident Putin. Sein Öl wird teuer und Luftabwehrraketen werden weltweit knapp. Und weil ein hoher Ölpreis auch dem US-Präsidenten nicht gefällt, könnte er die Sanktionsschraube gegenüber Russland lockern.Wie lange kann der Krieg im Iran dauern? Wird Trump das Interesse verlieren? Werden die Europäer abseitsstehen können? Droht ein Energiepreisschock und am Ende sogar eine neue Weltwirtschaftskrise?Zu Gast bei Maybrit Illner sind der frühere Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, CDU-Außenpolitiker Armin Laschet, der deutsch-iranische Journalist Michel Abdollahi, Stormy-Annika Mildner vom Aspen Institut Deutschland, der Nahost- und Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler und die ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf.Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6233689