Matt Hougan, Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter Bitwise, legt sich fest: Bitcoin hat das Zeug zur Million-Dollar-Marke. In einer aktuellen Analyse skizziert der Experte ein Szenario, in dem die größte Kryptowährung der Welt ihren Status als digitales Gold zementiert und den klassischen Markt für Wertaufbewahrungsmittel (Store-of-Value) grundlegend umkrempelt.Derzeit umfasst der Markt für Wertaufbewahrung - primär Gold und Bitcoin - ein Volumen von knapp 38 Billionen Dollar. Davon entfallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär