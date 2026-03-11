Kostenloses Webinar - Die spannendsten Charts: inklusive live Analysen



Am heutigen Mittwoch (11.03.2026) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Daily Trading live: Die spannendsten Charts - inklusive live Analysen" ein.



Nach den turbulenten Entwicklungen an den Märkten wird es wieder einmal Zeit für ein Daily Trading Live. Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse Deutschland, wird zusammen mit Ihnen live die aktuell spannendsten Charts analysieren. Er wird Ihnen zeigen, welche Werte gerade besonders interessant sind und auf welche Indikatoren Sie unbedingt achten sollten. Darüber hinaus teilt Jörg Scherer einen seiner Lieblingsmomentumsansätze mit Ihnen und wirft einen Blick auf die aktuellen Trends an den Märkten. Um Volatilität und Trendstärke messen zu können, erfahren Sie in diesem Webinar, wie ein Ansatz der Average True Range und der Relativen Stärke nach Levy als Profi-Tools eingesetzt werden können.



Wie gewohnt haben Sie während der Veranstaltung die Möglichkeit, live Ihre Fragen zu stellen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













