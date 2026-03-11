Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, Schwachstellen über die gesamte Angriffsfläche hinweg kontinuierlich und präzise zu erkennen und dabei das Scanvolumen und die Beeinträchtigungen zu reduzieren

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, hat heute Armis Centrix for Vulnerability Management Detection and Response vorgestellt. Mit der Lösung können Sicherheitsteams Schwachstellen in allen Ressourcen eines Unternehmens in Echtzeit präzise identifizieren und validieren. Der umfassende Ansatz von Armis zur Schwachstellenbewertung sorgt für höhere Genauigkeit, kürzere Erkennungszeiten und geringere Betriebskosten.

"Wochen auf einen Schwachstellenscan zu warten, der wichtige Assets dennoch übersieht, reicht nicht mehr aus, um KI-gestützte Cyber-Angriffe abzuwehren", so Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Unternehmen benötigen permanent einen Überblick über ihre gesamte Umgebung, um Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein. Die neue Lösung von Armis erzielt mit einem Bruchteil an Scans genauere und gezieltere Ergebnisse als herkömmliche Lösungen für das Schwachstellenmanagement. Sie versetzt Sicherheitsteams in die Lage, von einem reaktiven Ansatz, der auf veralteten Daten basiert, zu einer gezielten Echtzeit-Erkennung von Schwachstellen überzugehen und so Zeit zu sparen, die Effizienz zu steigern und ihre Abwehrmaßnahmen zu verstärken."

Herkömmliche Scanner für Schwachstellen können mit der Geschwindigkeit und dem Umfang der heutigen Bedrohungen nur schwer Schritt halten und liefern oft nur einen statischen, mehrere Wochen alten Überblick über die Cyber-Risiken eines Unternehmens. Diese Tools sind für Sicherheitsteams nicht nur zu komplex, um sie effektiv einzusetzen und zu warten, sie können auch eine hohe Rate an Fehlalarmen auslösen und aufgrund von zu häufigem Scannen zu Netzwerküberlastungen und Leistungseinbußen führen.

"Bei der Groupe Robert hat die Sicherstellung der Betriebskontinuität bei gleichzeitigem Schutz vor vielfältigen und sich ständig weiterentwickelnden Angriffen oberste Priorität", so Priscilla Kosseim, CISO bei der Groupe Robert. "Dank Armis Centrix for Vulnerability Management Detection and Response können wir nun über statische Scan-Methoden hinausgehen. Die Echtzeit-Transparenz und die äußerst präzisen Daten der Lösung bei minimalen Auswirkungen auf das Netzwerk ermöglichen es unserem Team, sich auf die tatsächlich relevanten Schwachstellen zu konzentrieren und sicherzustellen, dass wir ohne Leistungseinbußen resilient bleiben."

Armis Centrix for Vulnerability Management Detection and Response sorgt für umfassende, kontinuierliche Transparenz über alle Schwachstellen und Asset-Typen hinweg, beispielsweise IT, IoT, Cloud und Netzwerkgeräte. Die Technologie nutzt Echtzeit-Asset- und Schwachstellendaten aus mehreren Quellen, unter anderem aus der Armis AI-powered Asset Intelligence Engine und der Armis Vulnerability Intelligence Database.

Die Lösung analysiert vor der Durchführung eines Scans außerdem die bestehende Umgebung eines Unternehmens. Sie wirkt sich dabei um 90 weniger auf das Netzwerk aus als herkömmliche Scanner und nutzt selektive, sichere aktive Abfragen, um die Belastung zu reduzieren, die Genauigkeit zu erhöhen und eine kontinuierliche Überwachung und Verwaltung aller Risiken zu gewährleisten. Mit Armis können Teams die Abdeckung, die Verlässlichkeit und die mittlere Zeit bis zur Erkennung (Mean Time to Detection, MTTD) verbessern und so Sicherheitslücken schließen, bevor diese zu Problemen führen.

"Armis optimiert den Prozess des Schwachstellenmanagements, damit Unternehmen ihre Angriffsfläche besser schützen können", so Dana Gilboa, Chief Product Officer bei Armis. "Unsere umfassende Plattform bietet Sicherheitsteams die Möglichkeit, den gesamten Lebenszyklus des Managements von Cyber-Bedrohungen mit einer schlankeren Infrastruktur abzudecken. Wir werden auch in Zukunft innovative Lösungen entwickeln, um unseren Kunden die richtigen Tools an die Hand zu geben, um ihre Sicherungsmaßnahmen zu verbessern."

Armis unterstützt Kunden bei der Entwicklung eines lückenlosen Continuous Threat Exposure Management-Programms (CTEM). Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich die Einführung von Armis Centrix for Application Security bekannt gegeben, eine Lösung, die die Anwendungssicherheit über den gesamten Softwareentwicklungszyklus eines Unternehmens hinweg vereinheitlicht.

Armis Centrix for Vulnerability Management Detection and Response ist ab sofort verfügbar. Erfahren Sie hier mehr in unserem Blog über die neue Lösung.

Weitere Informationen zu Armis Centrix, der Armis Cyber Exposure Management Platform, sowie zu allen von Armis angebotenen Lösungen erhalten Sie hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260310235174/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Rebecca Cradick

Vice President, Global Communications

Armis

pr@armis.com