STOCKHOLM, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Hydration wird individuell: Das Outdoor-Tech-Unternehmen Dometic präsentiert eine neue Generation von Trinkflaschen, entwickelt für einen aktiven Lifestyle. Ob auf dem Trail, beim täglichen Weg durch die Stadt oder auf dem spontanen Wochenendtrip, das System passt sich seinem Nutzer und unterschiedlichen Situationen mühelos an.
Statt standardisierter Lösungen setzt Dometic auf bewusst gestaltetes, flexibles Design. Eine Hydration-Lösung, die sich deinem Tag anpasst. Deckel wechseln. Griff austauschen. Konfiguration neu denken. So flexibel wie die eigenen Pläne.
"Menschen leben kein Leben nach dem One-size-fits-all-Prinzip. Warum sollten es ihre Trinklösungen tun?", sagt Josh Militello, President Segment Mobile Cooling Solutions bei Dometic. "Mit unserer modularen Kollektion übertragen wir den systemorientierten Ansatz, den wir bereits bei unseren neuen Recon Kühlboxen verfolgt haben, auf eine längst überfällige Neudefinition der Wasserflasche - und darauf, wie sie sich in den Alltag integriert."
Mehr als eine Flasche. Ein System.
Starte mit einer Flasche. Mach sie zu deiner.
Key Features:
Das modulare Trinksystem von Dometic ist ab dem 11. März erhältlich. Weitere Produkte folgen bis Juni. Der Verkauf erfolgt über dometic.com sowie ausgewählte Handelspartner weltweit. In Deutschland z.B. bei Bergfreunde.
The System | USD MSRP
Anmerkungen für die Redaktion
About Dometic
Dometic ist ein global agierendes Outdoor-Tech-Unternehmen mit der Mission, mobiles Leben einfacher zu machen. Auf Basis seiner Kernkompetenzen in den Bereichen Kühlen, Heizen, Energie & Elektronik, Mobilität sowie Raumoptimierung ermöglicht Dometic es Menschen weltweit, die Natur intensiver zu erleben und ihre Freiheit im Outdoor-Bereich neu zu definieren.
Für mehr informationen über Dometic, besuchen Sie:http://www.dometic.com.
